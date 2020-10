Films met Georgina Verbaan en Freek de Jonge komen tijdens lockdown gewoon uit

Dat heeft distributeur September Film donderdag laten weten. Bioscopen mogen, net als theaters, door de strengere coronaregels de komende vier weken nog maar dertig bezoekers per zaal ontvangen. Pathé, de grootste exploitant van Nederland, liet woensdag weten in deze periode gewoon open te blijven. Veel theaters gaan wel dicht, omdat spelen voor dertig mensen niet meer rendabel is.

Buiten is het feest is een verfilming van het boek van Arthur Japin, gebaseerd op de traumatische jeugd van Karin Bloemen. De Vogelwachter is een tragikomedie over een man die al een halve eeuw moederziel alleen maar zielsgelukkig op een afgelegen eiland leeft.