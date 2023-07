Chimène van Oosterhout na ziekenhuisopname weer terug in Nederland

„Wat was dit een avontuur, maar dan één van de meest bizarre die ik ooit heb meegemaakt!”, schrijft Van Oosterhout in de comments onder haar eigen bericht. In de video is onder meer te zien dat ze door het vliegpersoneel het vliegtuig in wordt geholpen.

De 59-jarige Van Oosterhout was op het Griekse eiland Kos op vakantie met goede vriendin Tanja Jess toen haar hart het na het kitesurfen bijna begaf. Eerder deze week schreef de presentatrice al dat ze „bijna geen hartslag meer” had en „met loeiende sirenes” werd afgevoerd.

„Katheterisatie, medicatie en geweldige specialistische hulp hier, hebben mijn hartfunctie een upgrade gegeven van momenteel 45%”, zo stelde ze ook.