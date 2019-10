’Alles wat Davina Michelle aanraakt, verandert in goud’

„Alles wat Davina aanraakt, verandert in goud”, leest het juryrapport. „Ze stond dit jaar in het voorprogramma van P!nk, trad op tijdens Pinkpop, opende 538 Koningsdag in Breda en scoorde haar eerste nummer 1-hit in de 538 TOP 50 met Hoe Het Danst. Davina heeft het afgelopen jaar laten zien dat ze een zangeres is van internationale klasse die zich elk genre eigen kan maken. Haar hits Skyward en Better Now schoten als kometen door de 538 TOP 50 en bewijzen: Davina Michelle is here to stay.”

De prijs is de vijfde en laatste 538 Top 50 Award die is uitgereikt. Eerder vielen Mabel, Nielson, Kris Kross Amsterdam, Maan, Tabitha & Bizzey en Martin Garrix al in de prijzen.