’Nieuwe’ Avengers: Endgame ook naar Nederland

Eerder kondigde Marvel al aan dat er in de Verenigde Staten een versie van Endgame met extra materiaal in de bioscopen zou komen. De producent hoopt daarmee fans aan te sporen om de film nog een keer te gaan zien, om zo de meest succesvolle bioscoopfilm ooit te worden. Wereldwijd heeft Avatar van James Cameron tot nu toe met 2,78 miljard dollar namelijk het meeste geld in het laatje gebracht. Avengers: Endgame volgt op ongeveer 40 miljoen dollar en hoopt het gat op deze manier te dichten.

Marvel heeft ook bekendgemaakt wat er precies in de langere versie te zien zal zijn. De film wordt geïntroduceerd door regisseur Anthony Russo en bevat een verwijderde scène en een sneakpeek naar de nieuwe film Spider-Man: Far From Home.

Pathé

In een reactie laat bioscoopketen Pathé weten dat in het weekend van 6 en 7 juli ’in principe’ in alle Pathé-theaters waar Avengers: Endgame überhaupt nog te zien is, de nieuwe versie wordt afgespeeld.

In Nederland heeft Endgame tot nu toe bijna 1,2 miljoen bezoekers getrokken.