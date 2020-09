Plastic kroon The Notorious B.I.G. voor dik half miljoen verkocht

Het kroontje kostte oorspronkelijk niet meer dan 5 euro, maar heeft volgens fotograaf Barron Claiborne, die de laatste portretten van ’Biggie’ maakte, enorm veel culturele en emotionele waarde, zo meldt Page Six. „Dit kroontje is een uniek item. Ik kocht het in een zaakje op Broadway en gebruikte het voor fotoshoots. Dankzij de shoot met Biggie in 1997 is het een legendarisch iets geworden”, aldus Claiborne.

Sean Combs, oftewel Diddy, was destijds Biggie’s platenbaas én goede vriend. Hij vond Claibornes’s idee, om Biggie met een kroontje op te fotograferen, helemaal niets. „Volgens hem zou The B.I.G. dan overkomen als The Burger King, omdat hij vrij fors van omvang was. Maar Biggie had daar kak aan en deed het toch. De rest is geschiedenis, die foto is legendarisch geworden.”