Ex-Red Hot Chili Peppers-gitarist: ’Muziek was cooler met mij’

Klingoffer is niet onder de indruk het nieuwe repertoire van de Red Hot Chili Peppers. "Ik heb de albums natuurlijk beluisterd, maar het is moeilijk... want eerlijk gezegd denk ik dat wij coolere muziek maakten. Ik wil niet negatief doen over andermans muziek, maar ik was geschokt toen ik hun nieuwe plaat hoorde." Naar verluid lukte het hem niet eens om het album Return of the Dream Canteen helemaal af te luisteren.

Wel spreekt Klinghoffer zijn waardering voor Frusciante uit. "We hebben momenteel geen contact, maar ik heb enorm veel waardering voor hem. Hij is een van mijn favoriete muzikanten."