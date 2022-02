Yolanthe Cabau van Kasbergen speelt hoofdrol in derde Slijmfilm

In de filmreeks speelt YouTube-ster Bibi de belangrijkste rol. Yolanthe zal te zien zijn als de moeder van Indy, de rol die door Bibi wordt vertolkt. In het derde deel is een belangrijk ingrediënt van slijm op. Indy en haar vrienden gaan daarom op zoek naar de oorsprong van het slijm, een reis die ze over de hele wereld brengt.

De opnames van de film zijn afgelopen week begonnen in Wildlands Adventure Zoo Emmen. Andere rollen zijn weggelegd voor Matheu Hinzen, Ferdi Stofmeel en Denise Aznam. De vorige twee films, De Grote Slijmfilm en De Nog Grotere Slijmfilm, trokken in 2020 en 2021 allebei rond de 250.000 bezoekers naar de bioscopen.

De Allergrootste Slijmfilm wordt geproduceerd door NewBe. Splendid Film brengt het derde deel in juli in de Nederlandse bioscopen uit. De twee vorige delen zijn inmiddels te zien op Netflix.