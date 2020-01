Katja Schuurman ontkent seks in vliegtuig

Ze reageert daarmee op een verhaal in Story. In het weekblad werd op basis van anonieme bronnen een reconstructie gemaakt van minuut tot minuut over hoe de ’seksvlucht’ zou zijn verlopen. Het ’betrokken personeel’ zou een boekje hebben opengedaan omdat ze het ’beu waren dat ze zo aantoonbaar liegt’, stond in de column van het blad te lezen.

Katja bestempelt het verhaal als ’leugens’ en vraagt op haar Instagram of die ’alsjeblieft kunnen ophouden’. De actrice zegt dat de verhalen haar verdrietig, gefrustreerd en boos maken. „Ik ben niet van steen. En mijn omgeving ook niet.” Bij haar smeekbede plaatst ze een foto van haarzelf met haar partner Freek Noortwijk.

’Te aantrekkelijk’

Vervolgens schrijft ze over de ’walgelijke beweringen van de laatste tijd’: „1) Ik heb geen seksverslaving. Ik ben dus ook nooit naar een kliniek geweest om hiervan af te komen. 2) Ik heb géén seks gehad aan boord van de KLM vlucht van Johannesburg naar huis. 3) Ik heb geen vliegverbod, nooit gehad, en ook heb ik geen enkele restrictie als ik een KLM vlucht wil boeken en online in wil checken. (Sterker nog, mijn volgende vlucht ivm mijn nieuwe programma voor RTL 4 is geboekt en ik zit op een KLM vlucht naar Zuid Amerika.)”

„Ik heb lang geleden de keuze gemaakt open te zijn over hoe ik leef en de keuzes die ik maak - ook als die afwijkend waren van de heersende norm - omdat ik, al 25 jaar levend onder een vergrootglas, mezelf vrij wilde voelen. Achteraf ben ik wellicht te open geweest, want ik heb mezelf te kwetsbaar gemaakt, en te aantrekkelijk voor roddel en spannende verhalen.”