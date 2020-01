Seizoensfestivals

In Eindhoven bijvoorbeeld is het vandaag, morgen en overmorgen lekker fanatiek dansen geblazen op The Waackdown. In UrbanLab040 vinden workshops plaats en battles en voor, tijdens en na wordt er vooral ook heel veel gefeest. Veelzeggend is het programma van zondag, dan wordt er slechts geluncht met wie daar nog de benen voor heeft. In stijl verschijnen wordt hier gewaardeerd.

Wie een gezinsfestival zoekt met sfeer moet morgen in Wateringen zijn. Op de zevende editie van Sneeuwpop, in het Hoflandpark bij de Hofboerderij, zal een keur aan Westlandse bandjes optreden met namen als Future Hearts, Square, Xinix en Barefoot Six. Terwijl de kinderen in de sneeuw spelen kunnen de ouders zich laven aan het verschillende winterlekkers hier. De toegang is gratis en het begint om 14.00 uur.

Houseparty

Met een al even winterse naam, is Freeze Festival in Dordrecht toch van een hele andere categorie. In het Evenementencentrum vindt morgenavond een ouderwetse houseparty plaats. Een plek waar 18+ voor nog geen vijftien euro tot liefst 5.00 uur in de ochtend de benen blauw kan stuiteren op beats van onder meer La Fuenta, DJ DAF en DJ Eye-Catcher.

Voor info: freezefestivaldordrecht.nl