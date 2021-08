BTS blaast wereldtournee af

De Zuid-Koreaanse boyband BTS heeft zijn wereldtournee Map Of The Soul officieel afgelast. Dat betekent dat ook het concert dat de groep zou geven in De Kuip in Rotterdam niet doorgaat. Zo heeft Big Hit Music, het label van BTS, vrijdag bekendgemaakt.