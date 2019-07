’Nicole Kidmans hunkering naar nóg een kind’

De 52-jarige actrice zou volgens de media ondertussen wel geaccepteerd hebben dat ze geen kindje meer krijgt via de natuurlijke weg. Maar het verlangen naar een baby blijft onverminderd aanwezig. Niet voor niets hintte ze de afgelopen jaren al een paar maal op het uitbreiden van haar kinderschare, die momenteel uit vier kinderen bestaat, waarvan twee die ze met zanger Keith Urban kreeg.

Van die vier kwam alleen de derde, Sunday (11), via de natuurlijke weg. Met haar eerdere echtgenoot Tom Cruise adopteerde ze Isabella (26) en Connor (24). Omdat het haar moeite kostte om zwanger te raken, besloot ze met Keith Urban een tweede kindje via een draagmoeder te krijgen. Zo werd Faith geboren, nu acht.

De befaamde actrice heeft haar kinderwens nooit onder stoelen of banken gestoken. Twee jaar geleden zij ze hoeveel moeite het haar kostte om zwanger te worden. „Daarom kozen we voor het draagmoederschap, want we wilden zo graag nog een kind, dat het pijn deed.”

Het verlangen om opnieuw voor een kindje te zorgen, is niet alleen bij Kidman sterk aanwezig, ook Keith Urban zou dolgraag weer vader worden. Hij heeft zich altijd al afgevraagd hoe het zou zijn om een zoon te hebben. En nu hebben de twee, volgens berichten die naar buiten komen, de knoop doorgehakt en besloten te gaan adopteren.

Uitzinnig

Een bron vertelt aan Woman’s Day magazine dat het stel uitzinnig van vreugde is, nu deze knoop is doorgehakt. „Ze konden beiden maar niet over hun verlangen naar kinderen heenstappen. En ze worden er beiden ook niet jonger op. Adoptie leek de juiste weg.”

Ondertussen heeft Nicole Kidman als moeder van een achtjarige tweeling in Big Little Lies genoeg ervaring met het moederschap op het witte doek. Maar dat is niet genoeg voor de actrice, die zich niet laat hinderen door haar leeftijd. „Mijn oma kreeg mijn moeder op haar 49e. Ik zou zo ontzettend gelukkig zijn en een nieuw kindje met open armen verwelkomen”, zei ze twee jaar geleden al in Daily Mail.

Ook sprak ze daarbij de hoop uit dat het haar nog één maal zou lukken via de natuurlijke weg. „Ik heb nog steeds een piepklein beetje hoop dat er iets met me mag gebeuren dit jaar. Keith en ik zouden dolgraag meer baby’s willen.” Nu dat twee jaar later ijdele hoop blijkt, rest adoptie hen dan ook nog als enige keus om hun diepste wens in vervulling laten gaan.