YouTuber Noah Zeeuw wordt vader

Zowel Noah als Kelly delen een foto van hen samen en een video waarop de echo te zien is. In het bijschrift hebben ze allebei een blauw als roze hartje met een baby-emoji geplaatst en schrijven: „2020.” Het is het eerste kindje voor het stel.

De 26-jarige vlogger en zijn vriendin worden overladen met felicitaties van BN’ers. Chantal Janzen schrijft: „Wat prachtig! Gefeliciteerd.” Ook Maxime Meiland, Jayjay Boske, Kim Feenstra en Romy Boomsma reageren enthousiast op het babynieuws.