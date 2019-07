’Downey Jr. krijgt 75 miljoen voor Endgame’

Downey Jr. kreeg op voorhand al 20 miljoen en zag daar nog eens 55 miljoen bijgeschreven worden nu Avengers: Endgame in de bioscopen een enorm succes is. Het 22e deel in de Marvel-serie leverde in het openingsweekend al 1,2 miljard op en staat inmiddels op 2,77 miljard dollar. Daarmee is het tot nog toe de op een na meest succesvolle bioscoopfilm aller tijden. Avatar, uitgebracht in 2009, staat nog altijd aan kop. Wereldwijd bracht die film 2,78 miljard dollar op.

De 54-jarige acteur schitterde in 2008 voor het eerst als Iron Man in de gelijknamige Marvel-film.