Op1 blijft Jinek de baas

Presentatoren Giovanca Ostiana en Tijs van den Brink wisten dinsdag ruim 1,3 miljoen kijkers te trekken. Dat was bijna twee keer zoveel als Eva Jinek (772.000) er aan zich wist te binden. Op1 staat daarmee op plek zeven in de Dag Top 25, Jinek is terug te vinden op plek 15, net boven Paleis voor een prikkie (752.000 kijkers). Half februari bleek het aantal kijkers dat Jinek aan zich wist te binden al gestaag terug te lopen. Al nemen die nu weer wat toe sinds de coronacrisis, de meeste kijkers blijken nu toch voor Op1 te gaan, dat sind de coronacrisis bijna steevast boven het miljoen scoort met afgelopen zondag zelfs een uitschieter naar 1,9 miljoen.

Het best bekeken programma van de dag was het NOS Journaal van 20.00 uur, daar keken ruim 3,1 miljoen mensen naar. De Wereld Draait Door en het NOS Journaal van 18.00 uur volgen met beiden bijna 2 miljoen kijkers op plek twee en drie in de lijst.