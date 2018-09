Vijfde Topper mag best een vrouw zijn

De nieuwe Topper moet in ieder geval kunnen zingen en qua humor op een lijn liggen met de zangers. „Zingen is de basis”, legt Jeroen van der Boom uit. „Maar het gaat om het hele plaatje. Sommige kandidaten hebben zich volledig uitgedost en bijvoorbeeld een roze pak aangetrokken. Die trekken alles uit de kast en dat is leuk. Je moet wel mee willen in het hele verhaal.” Er doen zowel heren als dames mee aan de zangwedstrijd. En een vrouwelijke Topper is volgens het viertal ’absoluut’ niet uitgesloten. „Ik zou het zelfs heel leuk vinden”, zegt Jan Smit. „Het geeft een hele andere dynamiek.” Ook Irene zou het leuk vinden als een vrouw zich in mei tussen de mannen op het podium voegt. „Maar ik kan me voorstellen dat het nogal bedreigend is, tussen deze vier.”

Want René, Gerard, Jeroen en Jan zijn ’natuurlijk behoorlijk hysterisch van zichzelf’. Irene probeert de opnames niet te laten ontsporen. „Ik begeleid de boel een beetje en zorg dat het niet escaleert. Maar dat is eigenlijk niet te doen want de mannen zijn niet in toom te houden.” Vooral wanneer ze het niet eens zijn of een kandidaat door mag naar de halve finale. „Soms kan ik het niet redden, dan laat ik het maar gaan.”

Ver-Topperd

Jan Smit, die deze keer voor het eerst als Topper bij de hele show betrokken is, voelt zich helemaal geïntegreerd in de groep. Durfde hij het bij de concerten in 2017 nog niet helemaal aan om zich uit te dossen als zijn collega’s, dit jaar gaat hij ’all the way’. „Het is langzaam opgebouwd en ik ben nu helemaal ver-Topperd. Dus ja, ik ga ook met ze mee in de outfits.”

De winnaar van de talentenjacht staat op 25, 26 en 27 mei samen met De Toppers op het podium en mag samen met hen een medley zingen ten overstaan van zo’n 65.000 mensen. Het thema van de shows is ’Pretty in pink - the circus edition’.

Topper Gezocht! is vanaf zaterdag 17 maart te zien bij SBS6.