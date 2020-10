Oud-punker Johnny Rotten steunt Trump

Bij vorige verkiezingen steunde de ex-Sex Pistol nog de Democratische kandidaten Barack Obama en Hillary Clinton. Maar Biden kan zijn steun vergeten. Dat heeft volgens Lydon alles te maken met de economie. „Ik zou niet goed wijs zijn als ik niet Trump zou steunen”, zegt Lydon. „Stemmen op hem is het enige verstandige dat je kunt doen.”

De zanger, die na het uiteenvallen van The Sex Pistols nog succes had met zijn band Public Image Ltd (PiL), zegt een zwak te hebben voor Trump omdat die, net als hijzelf uitgemaakt is voor racist. Dat gebeurde in 2008 toen hij ruzie kreeg met leden van Bloc Party.

Lydon was erg geschokt toen hij als racist werd weggezet. „Natuurlijk ben ik geen racist”, zegt hij nu. Maar hij wil zich niet voor het karretje laten spannen van allerlei groeperingen. In de jaren zeventig en tachtig steunde hij wel Rock Against Racism en zorgde hij dat labels reggae-acts kansen gaven om platen te maken. Nu vindt hij dat de politieke correctheid veel te ver is doorgeschoten.