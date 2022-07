Brooklyn Beckham verliest superklus

Vol trots deelde Brooklyn in november de zwart-witcampagne die hij voor Superdry had gemaakt en ook daarna deelde hij meer dan eens berichten over het merk op zijn sociale media-kanalen. Ook hielp de jonge fotograaf nog bij de lancering van de flagshipstore in Oxford. Hij leek dan ook volledig verknocht aan het merk. „De kleding is zo comfortabel. Nicola (zijn vrouw, red.) steelt mijn Superdry t-shirts omdat ze zo zacht zijn. Ze slaapt er graag in”, verklaarde hij destijds.

Ook een woordvoerder van het merk liet toen weten erg blij te zijn Brooklyn aan boord te hebben. Toch besloten ze hem te laten vallen als ambassadeur. „We hebben genoten van de samenwerking”, verklaart een woordvoerder aan de Britse Metro. „We blikken altijd terug op ambassadeurs die in onze campagnes voorkomen en hebben besloten om voor het komende seizoen met een ander talent te werken.”

Hoewel er geen duidelijke reden is geweest zijn contract vier maanden te vroeg te beëindigen, wordt vermoed dat dit te maken heeft met zijn gedrag de laatste maanden. Op sociale media werd meermaals opgemerkt dat zijn levensstijl in strijd zou zijn met de ethos van Superdry. Zo was er onder meer commentaar op het feit dat hij veganistische kleding promoot, maar zelf niet veganistisch leeft en als chef-kok in opleiding ook geregeld steaks bakt.