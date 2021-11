Jessie J kapot van verlies ongeboren kindje: Mijn ziel heeft het zingen nu nodig

„Gisterochtend lachte ik nog met een vriendin om hoe ik in vredesnaam mijn klus in Los Angeles morgenavond zou moeten doen zonder het hele publiek te vertellen dat ik zwanger ben! Gistermiddag werd ik ziek van de gedachte hoe ik de klus moest volbrengen zonder in te storten...” Bij een foto van een positieve zwangerschapstest schrijft ze: „Nadat ik voor de derde echo ging, werd me verteld dat er geen hartslag meer was.”

De 33-jarige zangeres laat weten dat ze misschien spijt krijgt van haar post. „Deze ochtend heb ik het gevoel dat ik geen controle heb over mijn emoties. Ik kan er spijt van krijgen dat ik dit plaats. Of niet. Ik weet het echt niet. Wat ik wel weet, is dat ik vanavond wil zingen. Niet omdat ik het rouwproces wil vermoijden, maar omdat ik weet dat het zingen vanavond me gaat helpen. Ik heb maar 2 shows in 2 jaar gedaan en mijn ziel heeft het nodig. Juist vandaag nog meer.”

Ze merkt op dat sommige mensen misschien zullen vinden dat ze haar optreden moet cancelen. Maar voor zichzelf heeft ze het heel helder: „Ik begon met zingen toen ik jong was voor de vreugde die het gaf, voor mijn ziel en als therapie voor zelfliefde. En dat is nooit veranderd. Ik moet dit op mijn eigen manier verwerken.”