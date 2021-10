Moeder belde paparazzi om feestende Paris Hilton te traceren

Aan radiostation SiriusXM vertelt Kathy Hilton: „Dan belde ik met de New York Post om één uur ’s nachts met ’sorry, dit is de moeder van Paris Hilton. Weten jullie toevallig waar mijn dochter is op dit moment?’. En dan hadden ze meestal hele precieze antwoorden: ’Om 23.53 uur was ze bij deze bar of om 00.43 uur was ze in deze club.’”

De moeder van Paris zegt dat ze zich in die tijd veel zorgen maakte om haar oudste dochter, die soms dagenlang niet thuiskwam. „Ze sneakte het huis uit en was dan spoorloos. Het liep erg uit de hand en mijn man en ik waren vaak bang.”

Gegil

Ze lijkt in het gesprek ook de tijd van Paris in een kostschool in de staat Utah aan te halen. De realityster maakte twee jaar geleden bekend dat zij en haar medescholieren daar fysiek en emotioneel werden mishandeld.

Kathy: „Hoe denk je dat het is als je twee dagen lang niet weet waar je dochter is, en dan aan de telefoon een bloedstollende gil hoort voordat er op wordt gehangen? Er is veel dat mensen niet weten. En ik heb wat verwijten gehoord. Maar geloof me, ik heb gedaan wat ik moest doen.”