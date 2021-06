Koningin Elizabeth snijdt tijdens G7-top taart aan met een zwaard

Tijdens de lunch in Eden Project in Cornwall kreeg Elizabeth de taart aangeboden. De koningin stond erop om deze ceremonieel aan te snijden met het zwaard van de Lord-Lieutenant van Cornwall. Een assistent spoedde zich vervolgens naar de vorstin om te melden dat er ook een mes beschikbaar is. „Ik weet dat die er is, maar dit is ongebruikelijker”, zei Elizabeth, waarop Camilla, de hertogin van Cornwall, en Catherine, de hertogin van Cambridge in lachen uitbarstten.

Elizabeth gebruikte daarna alsnog het mes om een tweede stuk aan te snijden. „Dat ziet er goed uit”, was haar commentaar vervolgens.

Eerder, tijdens het officiële fotomoment met de G7-leiders, toonde Elizabeth ook al haar droge humor. „Moeten we kijken alsof we het naar onze zin hebben?”, merkte ze op toen ze met hen poseerde. Onder anderen Joe Biden, Angela Merkel en Emmanuel Macron konden er hartelijk om lachen.