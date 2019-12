’Ghislaine Maxwell weet zeker dat ze niet wordt vervolgd’

Ghislaine Maxwell, de voormalige vriendin van misbruikmiljardair Jeffrey Epstein, wordt beschuldigd van het ’regelen’ van minderjarige seksmeisjes voor vrienden van de overleden zakenman, maar omdat ze over veel compromitterende informatie over verschillende machtige mensen beschikt, zou ze de dans kunnen ontspringen.

Laura Goldman, een goede vriendin van Maxewells zus Isabel, zegt dat Maxwell momenteel ondergedoken zit bij rijke vrienden, maar dat ze van plan is om binnenkort, als de storm is gaan liggen, weer in de openbaarheid te treden.

Jetsetleventje

„Ghislaine en haar zus Isabel zijn ervan overtuigd dat ze aan alle eventuele veroordelingen zal ontsnappen en dat de goede naam van de familie wordt gered”, zegt Goldman. „Uiteindelijk wil ze weer terugkeren naar haar jetsetleventje, alsof er niets is gebeurd. Ghislaine heeft rijke connecties die haar verbergen en zelfs haar juridische kosten willen betalen. Op die manier kan zo lang als ze wil uit de publiciteit blijven.”

Bovendien zou Maxwell volgens Goldman zelf niet willen inzien dat ze iets verkeerds heeft gedaan en is ze ’opgelucht’ dat Epstein zelfmoord heeft gepleegd, wat betekent dat ze misschien niet hoeft te boeten voor haar vermeende misdaden.

Prins Andrew

In het interview met The Sun Online zegt Goldman verder dat Maxwell prins Andrew nog altijd ’adoreert’. De zoon van de Britse koningin Elizabeth werd onlangs gedwongen een stap terug te doen vanwege zijn vriendschap met Epstein. Maar ondanks dat is ze niet bereid om haar schuilplaats te verlaten voor Andrew. Volgens Goldman is dat alleen het geval als er eigen belang in het spel is.

Prins Andrew was een vriend van Epstein en zou via hem en Maxwell relaties met minderjarige meisje hebben gehad. Een van hen, de Amerikaanse Virginia Giuffre, stelt dat ze als 17-jarige bij Epstein en Maxwell was en dat die haar dwongen seks met hun huisvriend prins Andrew te hebben.

Ghislaine Maxwell, hier op de achtergrond bij prins Andrew en (de destijds 17-jarige) Virginia Roberts. Ⓒ Hollandse Hoogte

Mediamagnaat

Ghislaine Maxwell is de dochter van mediamagnaat Robert Maxwell, die in 1991 onder ’verdachte omstandigheden’ van zijn jacht viel en in zee verdronk. Maxwell was jarenlang de vriendin van Epstein. Ze was ook zijn vertrouwelinge die contacten met prominenten warm hield. Ze verdween kort na Epsteins zelfmoord spoorloos uit een afgelegen woning aan zee, ten noorden van Boston.