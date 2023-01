Dolly Parton en Dionne Warwick brengen duet uit

Warwick vertelt dat de 76-jarige Parton haar een liedje stuurde dat ze samen konden opnemen. „Het is een duet”, aldus de zangeres, bekend van onder meer het nummer That’s What Friends Are For. „Ik heb door de jaren heen heel wat duetten gedaan, maar dit wordt echt speciaal. Ik ben ontzettend enthousiast”, aldus de artiest. De releasedatum van het gospelnummer is niet bekendgemaakt.

Parton trapte het jaar al af met een duet. Tijdens het nieuwjaarsweekend stond ze samen met petekind Miley Cyrus op de planken; verschillende media noemden het optreden een groot succes.