Monaco markeert geboortedag prinses Grace

Het prinselijk paleis in Monaco betuigt dinsdag op sociale media eer aan de prinses, actrice en moeder van de huidige vorst van Monaco, Albert II. Het paleis deelt een aantal foto’s van Grace die in 1955 voor haar rol in de film The Country Girl een Oscar kreeg als beste actrice. Ze dankte haar roem mede aan de samenwerking met regisseurs als John Ford en Alfred Hitchcock.

Tijdens een verblijf in Cannes voor het jaarlijkse filmfestival in 1955 kreeg ze een uitnodiging voor een ontmoeting met de vorst van het naburige Monaco. De actrice voelde daar eigenlijk niet zoveel voor, maar ging uiteindelijk toch en de rest is geschiedenis. Op 18 april 1956 werd het huwelijk gesloten in de kathedraal van Monaco, waar Grace 26 jaar later na haar vroegtijdige dood ook is begraven.

Monaco heeft de herinnering aan prinses Grace altijd levend gehouden. Zij zorgde er door haar beroemdheid immers voor dat het minivorstendom extra bekendheid, glans en allure kreeg, en daardoor inkomsten uit onder meer toerisme. Goede doelen die Grace steunde en initiatieven die zij nam, worden tegenwoordig voortgezet door haar kinderen Caroline, Stéphanie en Albert.