Musicalklassieker Les Misérables terug in Carré

In Koninklijk Theater Carré Amsterdam onthulden de producenten ook de namen van de hoofdrolspelers. Zo zullen Milan van Waardenburg (Jean Valjean), Freek Bartels (Javert), Vajèn van den Bosch (Eponine), Channah Hewitt (Fantine), Ellen Pieters (Madame Thenardier), Mark Roy Luykx (Enjolras) en Sem Gerritsma (Cosette) te zien zijn in de musical.

De namen voor de overige rollen worden binnenkort bekendgemaakt. De Britse theaterproducent Cameron Mackintosh, al meer dan veertig jaar verantwoordelijk voor Les Misérables wereldwijd, is met zijn team nauw betrokken bij deze nieuwe Nederlandse productie.

Killian Donnelly als Jean Valjean in de Londense Les Misérables. Ⓒ Johann Persso

„We zijn ongelooflijk trots dat wij als producenten, in één van de eerste landen buiten Engeland, deze nieuwe en wederom uiterst succesvolle versie van Les Misérables mogen brengen”, vertelt Cornelissen opgetogen. „Op het Londense West End is de op de gelijknamige roman van Victor Hugo gebaseerde musical vanaf 1986 onafgebroken te zien en daarmee de langst lopende musical in het Verenigd Koninkrijk. Ook op Broadway was het één van de meest succesvolle musicals ooit en onderscheiden met acht Tony Awards, waaronder die voor beste musical. De productie was te zien in vierentwintig landen en in bijna evenzoveel talen.”

In de eerste, door Joop van den Ende geproduceerde, Nederlandstalige versie van Les Misérables (1991) waren onder anderen Pia Douwes, Henk Poort, Ernst-Daniel Smit, Joke de Kruijf, Simone Kleinsma, Paul de Leeuw en Danny de Munck te zien. Voor een aantal van hen betekende deze voorstelling een doorbraak.

Les Misérables staat van 1 t/m 19 maart 2023 in Carré. Opties voor series voorstellingen in een zeer select aantal grote Nederlandse theaters liggen open. De kaartverkoop start vandaag.