UMCG deelt gratis oordopjes uit bij concert Rammstein

Volgens Myrthe Hol, hoogleraar otologie en Kno-arts in het UMCG, is het onvermijdelijk om geen gehoorschade op de lopen bij de 103 decibel die Rammstein mag produceren. Normaal gesproken wordt er 100 decibel geproduceerd bij soortgelijke concerten.

Tienduizenden Rammstein-fans hebben donderdag tot het laatste moment in spanning gezeten of het concert door mocht gaan. Natuurbeschermers stapten naar de rechter vanwege het harde geluid van de Duitse metalband. Donderdag besloot de rechter dat het concert in het Stadspark in Groningen door mocht gaan. Tekst gaat verder onder de video.

,,De geluidsintensiteit van drie decibel zorgt voor twee keer zoveel lawaai in je oren. De trilhaarcellen in het slakkenhuis van het oor die het geluid opvangen kunnen niet tegen zoveel geluid”, vertelt Hol. ,,Hierdoor kun je gehoorschade oplopen en zelfs doof worden. Bij een geluidsniveau van 103 decibel is gehoorschade vrijwel onvermijdelijk als bezoekers geen oordoppen dragen.”

Voorafgaand aan het concert worden er daarom oordopjes uitgedeeld bij de ijscokraam aan het begin van het Stadspark. De artsen adviseren om bij 80 decibel oordoppen te dragen.