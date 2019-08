Silver Metz maakt line-up Nickelodeon Familie Festival compleet

„Het is echt super vet om voor zo’n groot publiek te mogen optreden en dan ook nog eens voor jong en oud. Want ik vind het leuk dat naast kinderen ook gewoon ouders mee kunnen dansen en zingen op deze dag”, zegt de winnaar van The Voice Kids. „Ik heb er echt veel zin in en het wordt natuurlijk een super leuke dag. Ik vind het tof om mijn zomervakantie zo af te sluiten, op het Nickelodeon Familie Festival.”

Silver Metz won in april het achtste seizoen van The Voice Kids en zong een maand later op de middenstip van de Johan Cruijff Arena. Eerder speelde hij een seizoen lang de rol van Ciske de Rat in de gelijknamige musical met Danny de Munk.

De presentatie van het festival is in handen van Nienke van Dijk en Kaj van der Voort. Het Nickelodeon Familie Festival trok vorig jaar ruim 12.000 bezoekers.