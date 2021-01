Armie Hammer beschuldigd van kannibalisme

„Ik ben 100 procent een kannibaal. Ik wil je opeten”, luidt een van de berichten die hij zou hebben verstuurd. „Ik moet je bloed drinken” en „Ik ga zoooo ondeugend en kinky met je zijn”, zou hij onder meer hebben geschreven. Armie heeft zelf nog niet gereageerd op de controverse.

De acteur, die twee kinderen heeft met zijn ex-vrouw Elizabeth Chambers, haalde in 2017 overigens ook al het nieuws toen hij een reeks tweets over BDSM en bondage leuk had gevonden.

Armie heeft momenteel echter wel grotere zorgen aan zijn hoofd dan ophef over vermeende gelekte berichten. Hij is verwikkeld in een moeizame scheiding en heeft zijn kinderen door de coronapandemie al maanden niet gezien. Wél zou hij het inmiddels bijzonder leuk hebben met Rumer Willis.