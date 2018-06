Sharon Stone maakt comeback... op haar 60e!

Zaterdag wordt Sharon Stone zestig! Nog altijd is ze een waar mannenmagneet. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ze behoorde tot de fine fleur van Hollywood, totdat SHARON STONE in 2001 werd getroffen door een beroerte. Ze trok zich terug uit de internationale filmwereld, was vooral even moeder voor haar drie zonen, maar nu is ze terug. Op ZESTIGJARIGE leeftijd - echt waar: zaterdag verjaart ze - staat de actrice aan de vooravond van haar tweede filmleven.