Losers slaan terug in ’La odisea’

Met zijn partners in de door hem beoogde coöperatie weet hij tienduizenden dollars bij elkaar te krijgen. Maar als die vervolgens via een foefje door de bank worden verkwanseld, staan Fermin en de rest met lege handen.

Doodgewone mensen zijn het, met doodgewone dromen. Die het inmiddels moe zijn om altijd in de hoek te zitten waar de klappen vallen. Dit leer besluiten zij zich echter niet neer te leggen bij hun lot als ‘loser’. Als zij horen dat de louche advocaat die bij het verdwijnen van hun geld een sleutelrol speelde, zijn vergaarde kapitaal bewaart in een beveiligde ondergrondse kluis, ontwikkelen zij een plan om de dief te bestelen.

Grappig is dat de personages in deze film daarbij inspiratie putten uit een ándere film: nameijk How to steal a million uit 1966. Vervolgens beginnen zij een psychologisch spelletje te spelen, met als doel hun tegenstander zover te krijgen dat hij meldingen van zijn geavanceerde alarmsysteem negeert.

Regisseur Sebastián Borensztein, die zelf ook meeschreef aan het scenario, leunt wat al te zwaar op de dialogen in deze mild-komische wraakfilm met een sociaal-realistische insteek. De gelegenheidsdieven staan daarbij voor ons allemaal, de bankdirecteur en de advocaat voor een corrupt systeem dat de kleine man steevast lijkt te benadelen. Dat maakt de collectieve tegenactie van deze kleine krabbelaars zo sympathiek. Je gunt hen dan ook een triomf. Maar of dat erin zit?

✭✭✭✩ (3,5 ster uit 5)