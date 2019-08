Liza Sips krijgt rol in veelbesproken film Suriname

Op Instagram vertelt Liza dat ze haar kinderen nog even extra knuffelt, omdat ze straks „voor een lange periode” in Suriname is. „Want oh wat ga ik deze boefjes missen”, aldus de actrice. „Hoewel ik het superspannend vind en de kindjes natuurlijk ontzettend ga missen, kijk ik ook erg uit naar dit mooie avontuur! SPANNEND!”

Suriname was afgelopen weken al volop in het nieuws omdat Imanuelle Grives werd opgepakt in België bij het festival Tomorrowland wegens drugshandel. Ze beweerde de drugs bij zich te hebben ter voorbereiding op een rol in Suriname. Haar rol is inmiddels overgenomen door Fajah Lourens.

Liza wil niet te veel kwijt over de kwestie rond Grives. „Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er vrij weinig van heb meegekregen. Ik was op vakantie”, aldus de actrice.

De film is een remake van de gelijknamige film uit 2011 en wordt geregisseerd door Danny Leysner, die hiermee zijn filmdebuut maakt.