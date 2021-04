Dertig premières op Movies that Matter

Films die ertoe doen. Over mensen, hun rechten en het onrecht dat hen wordt aangedaan. Dat is al vijftien jaar lang het uitgangspunt van Movies that Matter. Voortgekomen uit het Amnesty International Film Festival is dit jaarlijkse evenement dé plek voor geëngageerde filmmakers om hun werk te presenteren en erover te praten. Ook dat laatste gebeurt dit jaar online: met vraag- en antwoordsessies, workshops en masterclasses.

Movies that Matter vertoont van tot en met 25 april in totaal vijftig speelfilms en documentaires. Het festival, dat normaal gesproken in Den Haag wordt gehouden, kent daarbij drie hoofdcompetities. In Activist worden in samenwerking met Amnesty International documentaires vertoond over het werk en leven van mensenrechtenverdedigers, Camera Justitia zoomt in op onder meer het belang van de rechtsstaat en de strijd tegen straffeloosheid. Het derde competitieprogramma is Dutch Movies Matter, met Nederlandse speelfilms en documentaires die direct of indirect gaan over mensenrechten.

In de openingsfilm The man who sold his skin van de Tunesische regisseur Kaouther Ben Hania zijn geliefden Sam en Abeer van elkaar gescheiden geraakt door de Syrische burgeroorlog. Sam verblijft in Libanon, Abeer zit vast in een liefdeloos huwelijk in Brussel. Een cynische, wereldberoemde kunstenaar biedt Sam een kans om Abeer te vinden, maar de prijs die hij daarvoor moet betalen is enorm.

De slotfilm op 25 april is Here We Are, waarin Aharon zorgt voor zijn autistische, volwassen zoon Uri. Als Uri naar een tehuis moet, gaan vader en zoon ervandoor. Maar waarnaartoe? En wat hopen ze precies te vinden? De Israëliër Nir Bergman, vooral bekend als scenarist regisseerde deze emotionele film over sterke banden en moeilijke keuzes.

Zie moviesthatmatter.nl voor meer informatie en het volledige programma.