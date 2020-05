Katy Perry kondigt komst nieuw album aan

„We gaan door met dansen en laten ons niet door het coronavirus stoppen, ook al dansen we in ons eigen huis.”

Katy, momenteel in verwachting van haar eerste kindje, werd naar eigen zeggen gedwongen om innovatief te zijn voor de opnames vanwege de beperkte mogelijkheden in haar thuisstudio. Ze hoopt dat haar liedjes in ieder geval een steun zullen zijn in de quarantaineperiode. „Ik denk dat jullie er kracht, hoop en vreugde uit kunnen halen.”

De nieuwe plaat is de opvolger van Witness uit 2017. Wanneer het album precies uitkomt, heeft Katy niet gezegd. De eerste single, Daisies, komt vrijdag uit.