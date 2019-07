Charlène mijdt alle optredens met prinses Caroline

Aanleiding voor de kritische blik is de absentie van Charlène afgelopen zaterdag bij het huwelijk van Louis Ducruet, neef van prins Albert en zoon van prinses Stéphanie. Er werd geen reden opgegeven voor de afwezigheid van Charlène, die een dag eerder nog wel op het prestigieuze Rode Kruisbal was. Maar er was wel een patroon. Charlène ontbrak steeds bij belangrijke familiegebeurtenissen. Ook op de bruiloften van Andrea Casiraghi (2014) en Pierre Casiraghi (2017), de zoons van prinses Caroline, en van Charlotte Casiraghi eerder dit jaar liet ze verstek gaan. Opnieuw zonder aanwijsbare reden.

El Confidencial merkte op dat Charlène in principe nooit aanwezig is wanneer prinses Caroline ergens is. Zo slaat ze al jaren het door Caroline georganiseerde Rozenbal over. Sinds vorig jaar november zijn beide dames maar twee keer samen in één ruimte gezien: op de nationale feestdag en bij het bliksemstaatsbezoek van de Chinese president aan Monaco. Charlène kon als echtgenote van het staatshoofd niet wegblijven en haar schoonzus kon vanwege haar positie in de Monegaskische familie niet worden genegeerd. Interactie tussen beiden was er ogenschijnlijk niet.

Over het waarom van de ijzige relatie tussen Charlène en Caroline, en daardoor met de hele clan, bestaan verschillende theorieën. Caroline, als prinses van Hannover de hoogste in rang in de familie, zou moeite hebben haar plek in de rangorde af te staan aan Charlène, terwijl Alberts vrouw zich niet serieus genomen voelt. El Confidencial komt in de analyse echter niet verder dan de constatering dat kennelijk is afgesproken dat Charlène en Caroline elkaar zoveel mogelijk ontlopen.