Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuw programma moet kijker van de bank de schouwburg in jagen Peter Pannekoek: ’Ex-vriendinnen geven mij hooguit twee sterren’

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

Peter Pannekoek: ’Een slechte recensie? Die komt vast nog wel een keer.’’ Ⓒ Ruud Baan

Met zijn theatervoorstelling DNA stond hij vorige week avond na avond in een uitverkocht Carré. Overdag uitblazen zat er voor Peter Pannekoek niet in: de cabaretier moest filmen voor zijn zelfbedachte tv-programma Waarom gaan we niet vaker? „Ik mik gewoon op 17 miljoen kijkers.”