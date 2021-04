Chrissy Teigen depressief door dieetcultuur

„Ik heb alle diëten de deur uitgegooid, omdat ik het niet meer trok. Op dit moment in mijn leven wil ik gewoon genieten van alles dat goed en fijn is, ook al ben ik dan misschien een paar kilo zwaarder. Wat mij heel erg gelukkig maakt, naast mijn gezin, is het eten van heerlijk, vers voedsel. Daar geniet ik intens van. Ik kan vrij goed koken en niets maakt mij gelukkiger dan een gezonde maaltijd voor mijn kindjes, man en moeder te maken, aldus Chrissy.

Ze vervolgt: „Als ik ergens trek in heb, dan eet ik het. Omdat dat kan en omdat ik er zin in heb. Ik heb me zo lang laten vertellen dat ik dit of dat niet mocht of kon eten, omdat ik daar te dik van zou worden als model. Daar werd ik zo ongelukkig van. Nou, die tijden zijn voorbij. Ik ben gek op eten en dat wil ik mijn kinderen ook doorgeven.”