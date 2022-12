Meghan: ’Harry kwam te laat op onze eerste date’

Meghan zegt in de Netfix-docu dat ze Harry voor hun eerste date niet heeft gegoogeld, maar wel zijn Instagram had bekeken. „Wat mensen over zichzelf schrijven, dat was voor mij de beste barometer.”

Ze zag veel natuurfoto’s en foto’s van zijn tijd in Afrika. Opvallend genoeg wordt daarbij een foto van een neergeschoten neushoorn vertoond. Eerder waren de jachtpartijen van Harry met zijn vrienden een beladen punt tussen de twee.

Het artikel gaat verder onder de video.

Toen de eerste date dan eindelijk was aangebroken, kwam Harry te laat. Tot grote ergernis van Meghan. „Ik kon maar niet begrijpen waarom je te laat was. Ik was bang dat je een ego had, dat je dacht dat een vrouw een half uur op je zou zitten wachten. Maar je voelde je zo beschaamd.”

Harry bleek vast te zitten in het verkeer. „Ik was in paniek, ik zweette.”