Jake Paul datet naaktloper Julia Rose na breuk met ex

Paul en Rose werden samen gespot tijdens zijn bokswedstrijd tegen Britse YouTuber AnEsonGib, die Jake wist te winnen met een knock-out in de eerste ronde. Tijdens de afterparty gingen Mongeau en Rose op de vuist, maar al snel bleek dat het niet ging om een echte ruzie. De twee vrouwen zoenden elkaar na het gevecht en plaatsten zelfs samen een selfie op Instagram.

Begin dit jaar maakten Paul en Mongeau bekend een relatiepauze te nemen. Ze trouwden vorig jaar in Las Vegas, maar al snel vroegen fans zich af of het huwelijk nep was. Mongeau maakte al snel een video waarin ze zei ongelukkig te zijn in haar huwelijk. Volgens een bron is Mongeau er helemaal oké mee dat haar ex een nieuwe relatie heeft.