Artiesten maken zich op voor benefiet One World

Artiesten als Taylor Swift, Jennifer Lopez, Alicia Keys, Sam Smith, Usher en Pharrell Williams verlenen hun medewerking aan de show. De special wordt gepresenteerd door Amerikaanse talkshowhosts Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel en Stephen Colbert. Tijdens de twee uur durende show zal door middel van persoonlijke verhalen van onder meer medisch personeel worden stilgestaan bij de impact van het coronavirus.

Artsen, verpleegkundigen en gezinnen van over de hele wereld vertellen over hun ervaringen met de pandemie. Daarnaast zullen karakters uit Sesamstraat aanwezig zijn om mensen wereldwijd aan te zetten acties te steunen in de internationale strijd tegen Covid-19.

Paul McCartney en Billie Eilish zijn twee van de hoofdacts tijdens One World, Together at Home. Ook de Rolling Stones leveren een aandeel. Andere beroemdheden die meewerken zijn onder meer Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, Idris en Sabrina Elba, John Legend en Stevie Wonder. De opbrengst van het evenement gaat naar de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

MTV herhaalt de special zondag vanaf 19.15 uur.