Regisseur Todd Philips werkt aan Joker-sequel

Philips werkt met scenarist Scott Silver, die ook het origineel schreef, aan het script. Bovendien heeft de regisseur volgens THR een aantal ideeën bij Warner in ontwikkeling voor ‘origin stories’ van andere helden uit het universum van DC Comics. In de Joker-film worden al een aantal hints gegeven over de voorgeschiedenis van Bruce Wayne waar nieuwe films op kunnen voortborduren.

Joker passeerde het afgelopen weekend de magische opbrengstgrens van 1 miljard dollar. Het is de eerste keer dat een film voor 17 jaar en ouder deze mijlpaal bereikt. De kaskraker verslaat daarmee Deadpool die tot nu toe het meeste geld opleverde.

Joker behaalde in de eerste dagen na de release in oktober ook al een record. In het openingsweekend bracht de film met Joaquin Phoenix 93,5 miljoen dollar op. Ook in Nederland is de film populair: hij behaalde onlangs de miljoenste bezoeker. Ook passeerde de film onlangs megahit Avengers: Infinity War in het lijstje met best presterende comicfilms in Nederland ooit.