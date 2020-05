’Thaise prins (15) slijt eenzame dagen in gouden kooi’

V.l.n.r.: kroonprins Dipangkorn Rasmijoti, prinses Bajrakitiyabha Mahidol, de Thaise koning Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun (Rama X) en koningin Suthida. Ⓒ Getty Images

Hij heeft alles wat zijn hartje begeert: een landgoed met een zwembad, 24 bedienden en aan luxe geen gebrek. Toch is de vijftienjarige PRINS DIPANGKORN, de zoon van de Thaise koning VAJIRALONGKORN (67), allesbehalve gelukkig. Zijn moeder SRIRASMI SUWADEE is verbannen en zijn vader besteedt naar verluidt meer aandacht aan orgies dan aan zijn zoon. Terwijl niemand zich lijkt te bekommeren om de tiener, moet hij zijn tijd in eenzaamheid zien uit te zingen.