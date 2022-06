Ook Belgische prinses Elisabeth bij galadiner Ingrid Alexandra

Vrijdag vindt er een galadiner plaats in Oslo waar een groot aantal leden van Europese vorstenhuizen op af komt. Ook het Nederlandse koningspaar en prinses Amalia zijn aanwezig.

Voor Elisabeth, de oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde, is het in tegenstelling tot Amalia niet haar eerste buitenlandse reis. Haar moeder nam de prinses in 2019 voor het eerst mee naar Kenia toen ze het land bezocht voor UNICEF.

Wel wordt het de eerste keer dat de 20-jarige Elisabeth in het openbaar bij een galadiner zal zijn.