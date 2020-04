Om deze reden zitten Bruce Willis en zijn ex Demi Moore in quarantaine

Een insider legt uit dat de hele familie van Bruce oorspronkelijk van plan was om met hem mee te gaan, totdat er een uitbraak van het virus in het gebied was. „Hij heeft een huis aan de overkant van Demi’s huis in Sun Valley. Het staat al jaren te koop. Hij was op bezoek en zijn familie overwoog daar in quarantaine te gaan”, legt de bron uit in Entertainment Tonight.

Hij kwam echter vast te zitten toen Sun Valley een van de COVID-19-hotspots werd. „Bruce en Demi hebben toen besloten om samen met hun kinderen in quarantaine te gaan en doen dat al meer dan een maand. Ze wilden geen enkel risico nemen.”

De 65-jarige acteur heeft ondanks de afstand dagelijks contact met zijn vrouw Emma en hun kinderen. En hoewel de situatie ongebruikelijk is, heeft niemand er problemen mee. „Bruce, Demi en Emma hebben altijd een geweldige relatie gehad en zijn goede vrienden. Dit is niet vreemd voor hen, het is de buitenwereld die er meer van maakt dan het is”, vervolgt de insider. „Het is een slaapfeestje geworden en ze hebben het prima voor elkaar. Emma houdt van Bruce en vindt het prima dat hij in deze periode bij zijn oudere kinderen en Demi is.”