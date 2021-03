Royals eren vrouwen op Internationale Vrouwendag

De Deense kroonprinses Mary deelt een gesprek dat ze met haar dochter Josephine voerde over internationale vrouwendag. „Ze vroeg: wat is het voor een dag? Ik dacht even na over mijn antwoord en zei dat het voor haar een dag is waarop ze moet geloven en vertrouwen dat ze alles kan worden en doen waarvan ze droomt zonder dat iets of iemand haar tegenhoudt ... omdat ze een meisje is.”

Het antwoord riep geen verdere vragen op bij Josephine. „Misschien was mijn antwoord geen verrassing voor haar. Misschien is het iets wat ze als vanzelfsprekend beschouwt. Maar dat is niet het geval voor veel andere meisjes over de hele wereld. Internationale Vrouwendag heeft voor vrouwen verschillende betekenissen, afhankelijk van waar ter wereld je woont. Maar waar je ook woont, het is een belangrijke dag waarop we niet alleen praten over hoever we zijn gekomen, maar ook over waar we vandaan zijn gekomen en waar we naartoe zouden willen gaan.”

De Noorse prinses Märtha Louise roemt vrouwen in het algemeen, maar haar moeder koningin Sonja in het bijzonder. De prinses is trots op hoe de koningin altijd heeft gestreden voor de rechten van vrouwen en voor haar eigen plek binnen het Noorse hof. „Ze heeft andere vrouwen altijd gezien, aangemoedigd, omhoog getild en heeft het hof volledig veranderd - samen met mijn vader (ja, we hebben de mannen ook nodig) - in een gendergelijke organisatie.”

„Fijne internationale vrouwendag voor alle geweldige vrouwen die onze dagen, minuten en seconden beter maken”, schrijft Sarah Ferguson bij een foto van een paarse heidebloem. „De paarse bloem die staat voor geluk, bewondering en bescherming. Voor mij is hij bescheiden en gaat hij lang mee.”