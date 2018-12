Serena Williams wil ’absoluut’ tweede kindje

„Ik wil absoluut een tweede kindje, als het ons door God gegeven is. Maar ik wil ook blijven tennissen. We zien wel hoe het loopt. Het is absoluut niet gemakkelijk, omdat ik in alles het beste wil zijn, of dat nu geldt voor het moederschap of het tennissen”, zei de meervoudig Grand Slam-winnares tegen Entertainment Tonight.

Dochter Alexis Olympia werd in september geboren. De eerste bevalling verliep niet zonder complicaties, sterker nog, Serena zou bijna overleden zijn.

Inmiddels reist Olympia met haar ouders de hele wereld over. Zo zat ze op de eerste rij met vader Alexis, toen Serena met Amerika een wedstrijd voor de Fed Cup tegen Nederland speelde. „Het moederschap is geweldig, mijn droom is uitgekomen. Ik had er nooit tijd voor in verband met mijn tennisloopbaan, maar ineens gebeurde het. Toen dacht ik: 'nou, dan ga ik er ook volledig voor’.”

Alexis Ohanian met dochter Alexis Olympia bij de match van Serena Ⓒ Hollandse Hoogte

De tennisster geniet van elk moment met haar kleine: „Olympia is mijn eerste prioriteit, ik ben nooit een dag zonder haar. Ik wil geen enkel moment missen. Mijn favoriete ding aan haar is haar tandeloze lach, dat is zo schattig. Het gaat allemaal zo natuurlijk, ik ben echt heel gelukkig met ons kleine gezinnetje.”