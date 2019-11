’Schaatsshow heeft Jan Smit uitgeput’

„Ik heb Jan er niet over gesproken, maar ik keek niet op van het nieuws. Hij is echt uitgeput”, zei Dulles woensdag in de ochtendshow van Barry Paf, op 100% NL. „Ik heb hem in de afgelopen periode wel een paar keer gezien, toen zag hij er niet goed uit. Zo is hij een kilo of 13 afgevallen, op een gegeven moment houdt je lichaam dat niet meer vol.”

„Hij heeft natuurlijk met dat schaatsprogramma meegedaan en hij is al drie maanden lang, iedere dag aan het schaatsen”, legt Dulles uit. „Dat doe ik hem sowieso niet na, maar Jan doet dat naast zijn agenda die al zó druk is dat het onmenselijk wordt.”

Wijs en dapper

De zanger van 3JS begrijpt dan ook het besluit van zijn collega om tot het einde van het jaar vrij te nemen. „Ik heb daar zelf ook last van, als ik vermoeid ben dan houdt mijn stem ermee op. En dat is bij hem nu ook gebeurd. Ik vind het een heel wijs en dapper besluit dat hij nu tot het einde van het jaar zijn agenda leeg heeft gemaakt. En ik ben eigenlijk ook een beetje jaloers op hem, hij heeft tot het einde van het jaar gewoon lekker vrij nu.”

Jan Smit maakte eerder deze week bekend dat hij een rustpauze neemt, omdat hij met zijn gezondheid tobt. Hij heeft al enige tijd flinke last van zijn keel en stem. Jan moet daardoor wel verschillende shows afzeggen. Ook is hij volgende maand niet bij het Grote Songfestivalfeest en mist hij mogelijk een nieuw seizoen van de Beste zangers.

Bekijk ook: Jan Smit annuleert alle shows tot 2020