Vierde Matrix-film uit in Nederland ’zodra lockdown voorbij is’

De film zou in eerste instantie donderdag 23 december in première gaan, maar het demissionaire kabinet besloot zaterdag tot een harde lockdown vanwege de oprukkende omikronvariant van het coronavirus. Daarom moesten alle theaters en bioscopen en horeca acuut hun deuren sluiten.

In de Matrix-films komt een softwareprogrammeur (Keanu Reeves) erachter dat hij in een alternatieve wereld leeft. De eerste film (1999) geldt inmiddels als een mijlpaal in de filmgeschiedenis, daarna kwamen twee vervolgen (2003) – die minder goed werden ontvangen.

Vlaanderen

In het vierde deel keren hoofdrolspelers Reeves en Carrie-Anne Moss allebei terug. Andere grote rollen zijn er voor Jada Pinkett Smith, Christina Ricci, Jonathan Groff en Neil Patrick Harris.

In België draait de film op dit moment wel, maar ook in Vlaanderen moeten alle bioscopen van de overheid zondag de deuren sluiten. De recensies van The Matrix: Resurrections in de VS zijn overwegend enthousiast.