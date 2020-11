Spike Lee maakt musicalfilm over Viagra

De film zal nieuwe songs bevatten die worden geschreven door componistenduo Stew Stewart en Heidi Rodewald, die eerder de bekroonde Broadway-voorstelling Passing Strange maakten. Het is nog niet bekend wie de hoofdrollen gaan spelen.

Het is niet de eerste musical die Lee gaat maken; de regisseur verfilmde recent de muzikale show American Utopia, gebaseerd op de gelijknamige voorstelling van voormalig Talking Heads-voorman David Byrne.

Lee werd echter vooral bekend met zijn activistische films over Afro-Amerikanen en racisme in de VS, zoals Da 5 Bloods, Malcolm X, Do the Right Thing en BlacKkKlansman. Voor die laatste film, uit 2018, kreeg de regisseur een Oscar voor beste scenario.