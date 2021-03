Snuffelen in Mauritshuis: van poepbillen tot pomander

Cultuur

Zeldzame Van Gogh drie dagen te zien in Amsterdam

Opwinding in de kunstwereld. Opnieuw komt er een zeldzaam doek van Vincent van Gogh onder de hamer. Dit keer bij veilinghuis Sotheby’s in Parijs, in samenwerking van Mirbaud Mercier Auction House. Het gaat om Scène de rue à Montmartre, dat hij in de lente van 1887 schilderde in de Franse hoofdstad. ...