Kim Kardashian ontwijkt vraag over politieonderzoek naar Ye

„Praat daar niet met me over”, reageert Kardashian op de vraag van de paparazzi. „Ga alsjeblieft weg”, is later te horen. Kardashian was aanwezig bij een basketbalwedstrijd van haar dochter North. Haar zoon Saint was ook aanwezig.

Vrijdag kwam naar buiten dat Ye verdachte is in een onderzoek naar geweldpleging. Het gaat om een incident waarbij de rapper een smartphone van een vrouw afpakte en weggooide omdat hij boos was dat ze hem filmde.