Jett Rebel: ’Optreden voelt als een verslaving’

„Het is een raar halfjaar geweest. Mijn laatste liveshow was in december vorig jaar”, blikt Jelte Tuinstra, zoals Jett Rebel eigenlijk heet, terug in gesprek met BuzzE. „Het was ook best wel afkicken, want ik ben een live-musicus”, aldus de muzikant, die de balans tussen studiowerk en live-optredens verstoord zag worden en tijdens de coronacrisis eigenlijk alleen maar in de studio heeft gezeten.

Gelukkig is de tijd van thuis stilzitten voorbij en mag hij weer voor publiek gaan spelen. Verdeeld over zondag 5 en maandag 6 juli treedt Jett Rebel vijf keer op in Paradiso. Het zal wel even wennen en aanpoten worden voor hem en zijn uitgedunde crew. Toch is de zanger al met al blij dat hij weer voor publiek mag gaan spelen. „Spelen voor publiek geeft je een abstract gevoel dat je niet in je huiskamer kan vinden. Het voelt voor mij als een verslaving. Ik voel me ook het meest op m’n gemak op het podium, meer dan op een familiefeest. Op het podium ben ik helemaal thuis.”

Face to Face

De shows zelf worden ’intiem’ en dat is natuurlijk ook te danken aan de tijd waarin we nu leven. „Er is een heleboel poespas niet mogelijk”, zegt Jelte. „Er is geen band en ook technisch gezien kan er minder. Het is alleen ik, een piano en een gitaar.”

De tournee die zondag in Paradiso begint heet Face to Face, een toepasselijke naam. „Mijn gezicht zien de mensen altijd wel, maar nu kan ik hen ook beter zien”, zegt de zanger. „Zo kan ik toch een klein beetje van een nadeel een voordeel maken.” Het worden volgens hem dan ook bijzondere shows. „Hoe minder mensen er in de zaal zitten, hoe specialer het wordt. Zo lijkt het meer voor jezelf.”

Na de optredens in Amsterdam trekt Jett Rebel door het land en doet hij in het kader van zijn Face to Face-tournee ook nog zalen in onder meer Soest, Uden en Deventer aan.